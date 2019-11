MÄRKTE-Anleger feiern Frankreichs Lottoanbieter Francaise des Jeux

Frankfurt, 21. Nov (Reuters) - Mit einem Kursaufschlag von mehr als einem Fünftel haben Anleger den französischen Lottoanbieter Francaise des Jeux an der Börse begrüßt. Die Aktien stiegen kurz nach der Erstnotiz am Donnerstag auf bis zu 23,95 Euro - ausgegeben wurden sie an Privatanleger für jeweils 19,50 Euro und an institutionelle Investoren für 19,90 Euro.

Der Börsengang spült zwei Milliarden Euro in die Kassen des französischen Staats, der seinen Anteil an dem Unternehmen von 72 Prozent auf 20 Prozent reduziert. Es ist damit einer der größten Börsengänge in Europa in diesem Jahr.