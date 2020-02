MÄRKTE-Virus-Angst treibt Franken auch höchsten Stand seit Juli 2015

Zürich, 24. Feb (Reuters) - Aus Angst vor den Folgen der Coronavirus-Ausbreitung für die globale Wirtschaft sind die Anleger am Montag in Scharen in den als “sicheren Hafen” geltenden Schweizer Franken geflüchtet. Der Franken stieg zur Hauptexportwährung Euro auf den höchsten Stand seit mehr als viereinhalb Jahren. Die Gemeinschaftswährung kostete mit 1,0604 Franken so wenig wie zuletzt im Juli 2015.

Anlagen mit höherem Risikocharakter wie Aktien dagegen wurden aus den Depots geworfen. Die Schweizer Börse stürzte im Einklang mit anderen wichtigen Handelsplätzen ab. Der Leitindex SMI fiel in der Spitze um 3,6 Prozent auf 10.715 Punkte - das ist der größte Tagesverlust seit August 2015.

Die Neuinfektionen außerhalb Chinas bringen das Erholungsszenario der Märkte ins Wanken, erklärten die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Das Coronavirus breitet sich in immer mehr Ländern aus. Italien meldete inzwischen fünf Todesfälle infolge der Krankheit. Die ersten Infektionen gab es unter anderem in Kuwait, Bahrain, Afghanistan und dem Irak. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)