MÄRKTE-Übernahmespekulationen beflügeln Aromen-Hersteller Frutarom

Frankfurt, 11. Apr (Reuters) - Übernahmespekulationen haben die Aktien des israelischen Aromenherstellers Frutarom am Mittwoch angetrieben. Sie stiegen an der Börse Tel Aviv zeitweise um knapp elf Prozent. Das ist der größte Kurssprung seit mehr als neun Jahren. Wie das israelische Finanzportal “Calcalist” berichtete, sollen kürzlich zwei ausländische Unternehmen mit Blick auf eine Übernahme an Frutarom herangetreten sein. Einer der Interessenten sei International Flavors & Fragrances (IFF) aus den USA. Der israelischen Finanzwebsite “TheMaker” zufolge soll daneben der deutsche Rivale Symrise interessiert sein.

Frutarom erklärte, das Unternehmen habe keine Vereinbarung mit einer anderen Gesellschaft über einen möglichen Deal getroffen. Es habe zwar von Zeit zu Zeit Gespräche über mögliche strategische Maßnahmen geführt, einschließlich einer Fusion oder Übernahme. Es gebe aber keine Gewissheit, dass solche Gespräche zu einem Abschluss führten. Symrise wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern. Das niedersächsische Unternehmen prüft "ständig zwischen fünf und zehn mögliche Akquisitionskandidaten", wie Vorstandschef Heinz-Jürgen-Bertram kürzlich erklärt hatte. Viele Zukäufe seien aber zu teuer. Ein Kauf von Frutarom passt daher nicht ins Beuteschema: Das Unternehmen hat gegenwärtig einen Börsenwert von 5,4 Milliarden Dollar und könnte dem "Calcalist" zufolge mit bis zu 6,5 Milliarden Dollar bei einem Deal bewertet werden. Die bislang größte Übernahme von Symrise war der kauf der französischen Diana-Gruppe für 1,3 Milliarden Euro.