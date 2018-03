MÄRKTE-Blumenversender FTD auf Rekordtief - Umsatzprognose enttäuscht

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Enttäuschende Umsatzprognosen brocken FTD Companies den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des US-Blumenversenders fielen am Donnerstag um gut 36 Prozent und waren mit 4,29 Dollar so billig wie noch nie. Dabei wechselten innerhalb der ersten 90 Handelsminuten bereits mehr als doppelt so viele FTD-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. Dem Unternehmen zufolge wird der Umsatz im ersten Quartal hinter den selbst gesteckten Zielen zurückbleiben. Die Gesamtjahreserlöse lägen voraussichtlich am unteren Ende der bisherigen Erwartungen. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles