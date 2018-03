MÄRKTE-Fuchs Petrolub kann mit Ausblick nicht punkten

Frankfurt, 21. Mrz (Reuters) - Der Ausblick von Fuchs Petrolub hat die Anleger am Mittwoch enttäuscht. Die Aktien des Schmierstoffproduzenten verloren in der Spitze 4,5 Prozent auf 45,98 Euro und bildeten damit das Schlusslicht im MDax. Der Mannheimer Konzern erwartet 2018 nach einem stagnierenden Ergebnis im Vorjahr leichte Gewinnzuwächse. Bei einem Umsatzplus von drei bis sechs Prozent soll der operative Gewinn (Ebit) um zwei bis vier Prozent steigen. Die Ebit-Prognose liege unter den Markterwartungen und enttäusche daher auf den ersten Blick, sagte ein Börsianer. Die Analysten der Baader Bank bezeichneten den Ausblick als sehr konservativ und rieten dazu, schwächere Kurse nach der Vorlage der Bilanz zum Einstieg zu nutzen. (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

