MÄRKTE-Aktie von Fuchs Petrolub schmiert nach Zahlen ab

Frankfurt, 20. Mrz (Reuters) - Ein trüber Ausblick schickt Fuchs Petrolub auf Talfahrt. Die Aktien des Schmierstoff-Herstellers fielen am Mittwoch um 5,8 Prozent auf 38,32 Euro.

Das Unternehmen stellte für 2019 ein langsameres Wachstum in Aussicht. Außerdem werde der operative Gewinn wegen steigender Personalkosten und höherer Investitionen wohl um fünf bis acht Prozent fallen, sagten die Analysten der Bank Credit Suisse voraus. Ferner liege der angepeilte freie Cashflow mit etwa 100 Millionen Euro nur halb so hoch wie von ihm erwartet, monierte Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe.