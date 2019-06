MÄRKTE-GameStop mit größtem Kursrutsch seit 2002

Frankfurt, 05. Jun (Reuters) - Ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen und eine gestrichene Dividende brocken GameStop den größten Kurssturz seit fast 17 Jahren ein. Die Aktien des Videospiele-Händlers fielen am Mittwoch an der Wall Street um knapp 30 Prozent auf 5,50 Dollar.

Wegen des Trends zu Videospiele-Streamingdiensten schrumpfte der Umsatz den Angaben zufolge um 13,3 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar. Der Gewinn brach auf 6,8 von 28,2 Millionen Dollar ein. Statt eine Dividende auszuschütten will das Unternehmen den Angaben zufolge die Verschuldung reduzieren und in die Verbesserung der Ertragskraft investieren. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)