MÄRKTE-Prognosesenkung drückt Videospiele-Händler GameStop

Frankfurt, 11. Dez (Reuters) - Gekappte Gewinnziele brocken GameStop den größten Kurssturz seit einem halben Jahr ein. Die Aktien des Videospiele-Händlers fielen im vorbörslichen US-Geschäft am Mittwoch um 17 Prozent.

Weil Kunden in Erwartung neuer Versionen der Sony PlayStation und der Microsoft Xbox Käufe hinauszögerten rechnet das Unternehmen für 2019 nur noch mit einem Gewinn von 0,10 bis 0,20 Dollar je Aktie statt 1,15 bis 1,30 Dollar je Anteilschein. Im dritten Quartal brach der Umsatz um gut 23 Prozent ein - fast doppelt so stark wie erwartet. Außerdem schrieb GameStop überraschend einen Verlust. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)