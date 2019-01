MÄRKTE-"USA Today"-Macher Gannett steigt dank Offerte so stark wie nie

Frankfurt, 14. Jan (Reuters) - Eine milliardenschwere Übernahmeofferte beschert Gannett den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des Herausgebers der Zeitung “USA Today” stiegen am Montag zeitweise um gut 19 Prozent auf 11,62 Dollar.

Das Verlagshaus MNG bietet nach eigenen Angaben zwölf Dollar je Gannett-Aktie oder insgesamt 1,36 Milliarden Dollar. Das Management von Gannett habe bislang aber nicht “angemessen reagiert”. Gannett kündigte eine Prüfung des Angebots an.

MNG hält derzeit 7,5 Prozent an dem Konkurrenten, der auf der Suche nach einem Nachfolger für Firmenchef Robert Dickey ist. Dieser geht im Mai in den Ruhestand. MNG hat wiederholt die Gannett-Investitionen in das Online-Geschäft kritisiert und drängt auf einen Verkauf des Verlagshauses. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Munsif Vengattil und Akanksha Rana redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)