MÄRKTE-Fitnessuhren-Boom hievt Garmin auf Elf-Jahres-Hoch

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Ein Gesamtjahresergebnis über den Markterwartungen beschert Garmin den größten Kurssprung seit drei Jahren. Die Aktien des US-Anbieters von Navigationsgeräten und Fitness-Uhren stiegen am Mittwoch um mehr als 13 Prozent auf ein Elf-Jahres-Hoch von 80,50 Dollar. Dabei wechselten innerhalb der ersten 15 Handelsminuten bereits eineinhalb Mal so viele Garmin-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag. In ihrem Windschatten legten die Titel der Konkurrenten FitBit und TomTom bis zu 0,9 Prozent zu.

Dank des Booms bei Smartwatches und Fitness-Trackern machte Garmin vorläufigen Berechnungen zufolge 2018 bei einem Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar einen Gewinn von 3,70 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit Erlösen von 3,43 Milliarden Dollar und einem Überschuss von 3,52 Dollar je Aktie gerechnet.