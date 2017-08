MÄRKTE 3-Gea gefragt - Aktivistischer Investor über Meldeschwelle

Frankfurt, 04. Aug (Reuters) - In der Hoffnung auf frischen Wind bei Gea steigen Anleger beim Maschinenbauer ein. Die Aktien setzten sich am Freitag mit einem vorbörslichen Kursplus von 5,6 Prozent an die Spitze des MDax. Genährt wurden die Spekulationen von einer Pflichtmitteilung des Unternehmens. Dieser zufolge hält der aktivistische Investor Albert Frere mehr als drei Prozent der Anteile.

Die Gea-Rally sei mit den aktuellen Kursgewinnen sicher noch nicht zu Ende, sagte ein Börsianer. Schließlich hätten die Spekulationen auf einen Einstieg Freres den Kurs von Hugo Boss Anfang des Jahres binnen weniger Tage um mehr als zehn Prozent in die Höhe getrieben. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)