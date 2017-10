MÄRKTE-Gea auf Höhenflug - Elliott über Meldeschwelle

Frankfurt, 11. Okt (Reuters) - Mit einem Run auf die Aktien haben die Anleger am Mittwoch die Beteiligung des US-Hedgefonds Elliott bei Gea honoriert. Die Papiere des Maschinenbauers schnellten um 9,8 Prozent in die Höhe auf 41,52 Euro und führten damit die Favoritenlisten im MDax an. Einer Pflichtmitteilung zufolge hält der Fonds, der mit seiner aktivistischen Politik zuletzt bei Stada für Furore sorgte, mehr als drei Prozent Anteile an Gea. “Das ist jetzt schon der zweite Hedgefonds bei Gea, das dürfte den Aktie weiteren Aufwind geben”, sagte ein Händler.

Schon im August hatte der ebenfalls als aktivistisch geltende Investor Albert Frere die Drei-Prozent-Meldeschwelle überschritten und damit den Aktienkurs von Gea um fast neun Prozent in die Höhe getrieben.

Seit Jahresbeginn haben sich die Gea-Aktien allerdings per saldo kaum vom Fleck bewegt. Auf Sicht von zwölf Monaten brockten sie den Aktionären ein Kursminus von mehr als 20 Prozent ein. Erst im Juli kappte der überwiegend für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie produzierende Anlagenbauer erneut seine Prognose und vergrätzte damit seine Aktionäre.