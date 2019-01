MÄRKTE-Ausblick des Instrumentenhändlers Gear4music halbiert Aktienkurs

Frankfurt, 04. Jan (Reuters) - Die Aussicht auf einen Gewinnrückgang 2019 brockt Gear4music den größten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des nach eigenen Angaben größten britischen Händlers für Musikinstrumente und Zubehör fielen am Freitag um bis zu 55 Prozent auf 230 Pence. Dabei wechselten bis zum frühen Nachmittag bereits mehr als 100 Mal so viele Gear4music-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2019 auf ein operatives Ergebnis leicht unter dem Niveau von 2018. Der Preisdruck, der verebbt zu sein schien, steige offenbar wieder, schrieben die Analysten des Brokerhauses Peel Hunt. Das 41-prozentige Umsatzwachstum in den vergangenen vier Monaten sei allerdings faszinierend. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)