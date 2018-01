MÄRKTE-Edelsteinfund lässt Augen von Gem-Anlegern funkeln

Frankfurt, 08. Jan (Reuters) - Der Fund großer Edelsteine beflügelt Gem Diamonds. Die Aktien der Bergbaufirma stiegen am Montag in London um 7,2 Prozent auf 82 Pence. Dem Unternehmen zufolge wurden in der Letseng-Mine in Lesotho zwei Diamanten hoher Qualität mit einem Gewicht von 117 und 100 Karat (23,4 und 22 Gramm) gefunden. (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

