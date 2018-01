MÄRKTE-Riesen-Diamant lässt Augen von Gem-Anlegern funkeln

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Der Fund eines Riesen-Diamanten verhilft Gem Diamonds zum größten Kurssprung seit mehr als sieben Jahren. Die Aktien der Bergbaufirma stiegen am Montag in London um bis zu 14,4 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 92,2 Pence.

Dem Unternehmen zufolge wurde in der Letseng-Mine in Lesotho ein 910 Karat (182 Gramm) schwerer farbloser Diamant in Edelstein-Qualität geborgen - der fünftgrößte jemals gefundene. Weniger als ein Prozent der geschürften Steine wiesen eine derart hohe Qualität aus, betonte die Firma. Anfang Januar hatte Gem Diamonds den Fund zweier Riesen-Diamanten in der Letseng-Mine bekanntgegeben. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Arathy S Nair, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)