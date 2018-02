MÄRKTE-Ausblick beflügelt Biotechfirma Genmab

Frankfurt, 22. Feb (Reuters) - Die Aussicht auf ein Absatzplus bei einem wichtigen Blutkrebsmittel ermuntert Anleger zum Einstieg bei Genmab. Die Aktien der größten europäischen Biotechfirma stiegen am Donnerstag in Kopenhagen um bis zu 19 Prozent und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit gut sechs Jahren zu.

Das Unternehmen peilt für 2018 einen Umsatz mit dem Blutkrebsmittel Darzalex von zwei bis 2,3 Milliarden Dollar an. Im kommenden Jahr werde sich das Wachstum noch beschleunigen. "Das ist ein solider Ausblick und dämpft die Bedenken der Anleger", schrieben die Analysten der Jyske Bank in einem Kommentar und bekräftigten ihre Kaufempfehlung.