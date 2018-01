MÄRKTE-Anleger von Schuhfirma Geox nach Chefwechsel auf dem Absprung

Frankfurt, 19. Jan (Reuters) - Der Chefwechsel bei der italienischen Schuhfirma Geox macht Anleger nervös. Die Aktien rutschen an der Börse in Mailand um bis zu 10,3 Prozent auf ein Achteinhalb-Monats-Tief von 2,56 Euro ab. Der bisherige Firmenchef Gregorio Borgo soll Anfang Februar von Gucci-America-Manager Matteo Mascazzini ersetzt werden. Geox teilte darüber hinaus mit, dass die Umsätze im vierten Quartal um sechs Prozent gefallen sind. (Reporterin: Silvia Recchimuzzi, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

