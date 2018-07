MÄRKTE-Gerresheimer erobern MDax-Spitze nach Ausblick und Zukauf

Frankfurt, 12. Jul (Reuters) - Ein optimistischer Ausblick hat Anleger bei Gerresheimer angezogen. Die Aktien des für die Pharma - und Kosmetikindustrie produzierenden Verpackungsherstellers kletterten am Donnerstag um bis zu elf Prozent auf 77,95 Euro. Damit lagen sie an der Spitze des Nebenwerteindex MDax und waren so viel wert wie seit Juni 2017 nicht mehr.

Der Vorstand erwartet ein starkes zweites Halbjahr und kalkuliert im Gesamtjahr 2017/18 mit Erlösen am oberen Ende der Bandbreite von 1,38 bis 1,4 (Vorjahr: 1,35) Milliarden Euro. Zudem übernimmt Gerresheimer die Schweizer Medizintechnikfirma Sensile Medical für bis zu 350 Millionen Euro.

Nach Meinung der Analysten von Kepler Chevreux kann der Zukauf mittelfristig "einen attraktiven neuen Geschäftszweig eröffnen." Auch zwei neue Aufträge zur Herstellung von Inhalatoren und nachfüllbarer Injektionsspritzen für Heparin-Produzenten fanden bei Analysten Anklang. Der Berenberg Bank zufolge können der Zukauf und die Aufträge zunächst auf die Margen drücken und die Ausgaben steigern, die Firma dann aber auf Kurs für ein Wachstum von acht bis neun Prozent bringen.