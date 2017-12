MÄRKTE-Boom bei Frachtgütern macht Schifffahrts-Aktien begehrt

Frankfurt, 08. Dez (Reuters) - Die Hoffnung auf einen Boom bei Frachtgütern hat Aktien der Seeschifffahrt am Freitag angetrieben. Der von der Baltic Exchange in London veröffentlichte Preisindex für das weltweite Verschiffen von Gütern wie Kohle, Eisenerz und Getreide legte den sechzehnten Tag in Folge zu. Damit nähert sich der Index einem Vier-Jahres-Hoch.

An der Wall Street schossen daraufhin die Papiere von Top Ships um 17 Prozent nach oben. Rand Logistics, Diana Containerships und Seanergy Maritime Holdings gewannen bis zu 14 Prozent.

Größter Gewinner in dem Sektor waren die Papiere von Globus Maritime, die 24 Prozent zulegten. Das Unternehmen erfreute seine Anleger zusätzlich mit einem im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geschrumpften Verlust. (Reporter: Karan Nagarkatti, bearbeitet von Anika Ross, redigiert von Christian Götz.; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.)