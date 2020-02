BÖRSEN-TICKER-Lufthansa legt vorbörslich wieder zu

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:

07.58 Uhr - Nach dem Kursrutsch am Vortag legen Lufthansa-Aktien wieder zu. Vorbörslich verbuchten die Papiere bei Lang & Schwarz ein Plus von 3,1 Prozent. Am Montag war der Kurs um 8,8 Prozent abgesackt.

07.50 Uhr - Gewinnmitnahmen lasten auf dem Goldpreis. Das Edelmetall verbilligt sich um 1,3 Prozent auf 1639,03 Dollar je Feinunze (31 Gramm). Am Montag war der Goldpreis auf den höchsten Stand seit 2013 gestiegen. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)