MÄRKTE-Übernahmefantasie um Haushaltsgerätefirma Gorenje

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - In der Hoffnung auf ein Übernahmeangebot steigen Anleger bei Gorenje ein. Die Aktien des slowenischen Haushaltsgeräte-Herstellers legten am Donnerstag an der Börse Ljubljana um 8,9 Prozent zu und steuerten damit auf den größten Tagesgewinn seit gut zwei Jahren zu. Dabei wechselten bis zum Mittag bereits fast drei Mal so viele Gorenje-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Dem Unternehmen liegen nach eigenen Angaben vier unverbindliche Angebote aus Asien für eine strategische Partnerschaft vor. Weitere Informationen würden am 15. März veröffentlicht. Gorenje hatte vergangenes Jahr bekanntgegeben, sich einen Partner zur Stärkung des Geschäfts suchen zu wollen. Großaktionär Panasonic hatte sich Ende 2016 gegen eine Übernahme der slowenischen Firma entschieden. Gorenje gehört zu den größten Exporteuren Sloweniens. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Marja Novak, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)