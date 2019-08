MÄRKTE-Aktionäre sehen Online-Kreditvermittler Greensky kritisch

Bangalore, 06. Aug (Reuters) - Ein überraschend geringer Umsatz stimmt die Aktionäre des US-Online-Kreditvermittlers Greensky misstrauisch. Die Aktien brachen am Dienstag um ein Drittel ein und fielen auf ein Rekordtief. Das Unternehmen hatte im vergangenen Quartal mit 138,7 Millionen Dollar weniger Umsatz erwirtschaftet als erwartet und angekündigt, “strategische Alternativen” zu prüfen. In dem Zusammenhang werde keine neue Prognose mehr genannt. (Reporter: Arjun Panchadar, geschrieben von Christina Amann redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

