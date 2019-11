MÄRKTE-Vegane Würstchen beflügeln Bäckerei Greggs

Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - Der Verkaufserfolg der Brötchen mit veganen Würstchen schmeckt den Eignern von Greggs. Die Aktien der britischen Bäckerei- und Sandwich-Kette stiegen am Montag um elf Prozent auf 1966 Pence und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit einem halben Jahr zu.

Das Unternehmen steigerte den Angaben zufolge seinen Umsatz auf vergleichbarer Basis in den sechs Wochen zum 9. November um 8,3 Prozent. Vor diesem Hintergrund stellte Greggs für das Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn über den bisherigen Erwartungen in Aussicht. Analysten hatten bislang im Schnitt umgerechnet 127 Millionen Euro vorhergesagt.