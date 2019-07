MÄRKTE-Furcht vor Chaos-Brexit - Investoren kehren Immofonds den Rücken

London, 19. Jul (Reuters) - Aus Sorge vor einem chaotischen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ziehen sich Anleger aus britischen Immobilienfonds zurück. Im vergangenen Monat zogen sie umgerechnet 115 Millionen Euro ab, wie aus Daten des Fonds-Dienstleisters Calastone hervorgeht, die am Freitag veröffentlicht wurden. Das ist der neunte Monat in Folge mit einem Rückgang. “Die steigende Furcht, dass Großbritannien auf einen ungeregelten Brexit zusteuert, hält wieder einmal neue Investoren vom Kauf von Immobilienfonds ab, und Anleger wollen ihr Geld zurück”, sagte Calastone-Experte Edward Glyn.

Brexit-Hardliner Boris Johnson werden die größten Chancen zugesprochen, in der kommenden Woche zum Nachfolger der scheidenden Premierministerin Theresa May gekürt zu werden. Einer Reuters-Umfrage zufolge wird die Gefahr eines ungeregelten Brexit inzwischen so hoch eingeschätzt wie seit Oktober 2017 nicht mehr.