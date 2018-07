MÄRKTE-US-Deal hievt Buchmacher GVC auf Rekordhoch

Frankfurt, 30. Jul (Reuters) - Die Kooperation mit dem US-Kasinobetreiber MGM Resorts hievt GVC auf ein Rekordhoch. Die Aktien des britischen Buchmachers stiegen am Montag in London um 7,6 Prozent auf 1178 Pence. “GVC ist mit dem Joint Venture mit der wohl größten Glücksspielmarke in den USA auf eine Goldader gestoßen”, urteilte Analyst Greg Johnson vom Brokerhaus Shorecap.

GVC und MGM wollen jeweils 100 Millionen Dollar in eine Online-Wettplattform investieren. Nachdem das oberste US-Gericht den Weg zur Legalisierung von Sportwetten freigemacht hat, drängen britische Buchmacher, die in ihrem Heimatmarkt mit verschärften Auflagen konfrontiert sind, verstärkt auf den US-Markt.