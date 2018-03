MÄRKTE-Offerte beflügelt Euroshop-Rivalen Hammerson

Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Dank einer Übernahmeofferte von Klepierre steuert Hammerson auf den größten Tagesgewinn der Firmengeschichte zu. Die Aktien des britischen Einkaufszentrum-Betreibers stiegen am Montag um gut 28 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 560 Pence. Der französische Konzern, der auch in Berlin eine Shopping Mall betreibt, bietet den Angaben zufolge umgerechnet 5,5 Milliarden Euro für Hammerson. Allerdings habe der Konzern, der unter anderem in Deutschland drei Outlet-Zentren betreibt, die Offerte abgelehnt.

Wegen der harten Konkurrenz mit dem Online-Handel befindet sich die Branche derzeit im Umbruch. Hammerson will den kleineren Konkurrenten Intu für 3,7 Milliarden Euro übernehmen. Im Dezember kündigte die größte europäische Immobilienfirma Unibail-Rodamco den 16 Milliarden Dollar schweren Kauf von Westfield an.