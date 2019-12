MÄRKTE-Fortschritte bei Handelsgesprächen erfreuen Anleger

Frankfurt, 13. Dez (Reuters) - Aufatmen an den Börsen: USA und China machen Fortschritte dabei, ihren jahrelangen Handelsstreit beizulegen. Anleger zeigten sich erleichtert, dass die Spirale steigender gegenseitiger Strafzölle durchbrochen scheint und hievten die US-Aktienindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq am Freitag zeitweise auf neue Allzeithochs. Allerdings schmolzen die Kursgewinne im Handelsverlauf auf ein kleines Plus ab, da einige Investoren vor dem Wochenende Kasse machten. Der Dax lag 0,6 Prozent höher bei 13.302 Punkten. In der Spitze hatte er zuvor 1,5 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch zugelegt.

Die USA und China haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die erste Phase eines Handelsabkommens geeinigt. Die für den 15. Dezember geplante neue Runde von Strafzöllen werde entfallen, die Verhandlungen über eine zweite Phase des Abkommens sollen sofort beginnen. Am Rohstoffmarkt trieb daraufhin Konjunkturoptimismus die Kurse an. Das wichtige Industriemetall Kupfer verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6203 Dollar je Tonne. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee gewann 1,4 Prozent auf 65,08 Dollar je Barrel (159 Liter). Am deutschen Aktienmarkt gehörten die Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen mit Kursgewinnen von bis zu 2,7 Prozent zu den Favoriten. Ihr Geschäft hängt stark vom Handel mit China ab. Der Dollar-Index grenzte seine Verluste ein, der Euro stagnierte bei 1,1136 Dollar.