MÄRKTE-Vermögensberater Hargreaves zieht mehr Kunden an - Aktie steigt

London, 08. Aug (Reuters) - Der britische Vermögensberater Hargreaves Lansdown zieht neue Kunden an und schickt damit seine Aktien auf Höhenflug. Die Papiere legten am Donnerstag um bis zu 9,9 Prozent zu und standen damit mit Abstand an der Spitze des britischen Leitindex. Der Vermögensberater verwaltete Ende Juni insgesamt 99,3 Milliarden Pfund, Experten hatten mit 600 Millionen Pfund weniger gerechnet. Die Zahl der Kunden stieg ebenfalls. “Der Schaden für die Reputation durch die jüngsten negativen Schlagzeilen war minimal”, schrieben die Experten von Jefferies dazu.

Hargreaves hatte im Juni den Handel mit einem Fonds des Portfoliomanagers Neil Woodford ausgesetzt, der zuvor jahrelang bei den Kunden beworben worden war. Fast 300.000 Anleger kommen vorerst nicht an ihr Geld, bis der Handel wieder aufgenommen wird - was nach Angaben des Fondsmanagers Woodford nicht vor Dezember geschehen dürfte. Die britische Finanzaufsicht hat die Ermittlungen aufgenommen.