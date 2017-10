MÄRKTE-US-Versicherer Hartford kann mit Übernahme nicht punkten

Frankfurt, 23. Okt (Reuters) - Der vorläufige Stopp eines Aktienrückkaufprogramms als Teil der Übernahme einer Sparte des Kranken-Versicherers Aetna ist den Aktionären von Hartford am Montag übel aufgestoßen. Die Aktien des Immobilien- und Unfallversicherers fielen in New York um fünf Prozent auf 53,60 Dollar. Aetna legten rund ein Prozent zu. Hartford kauft für 1,45 Milliarden Dollar in bar Aetnas US-Lebens- und Invaliditäts-Sparte. Zudem bekommt Hartford Zugang zu digitalen Programmen von Aetna. Zur Finanzierung setzt Hartford unter anderem ein für 2018 geplantes Aktienrückkaufprogramm aus. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

