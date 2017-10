MÄRKTE-Heineken rutschen ab nach Teilausstieg von Großaktionär

Frankfurt/Mexiko-Stadt, 19. Sep (Reuters) - Der Teilausstieg des mexikanischen Aktionärs Femsa hat Anleger von Heineken verunsichert. Die Aktien des weltweit zweitgrößten Bierproduzenten sackten am Dienstag an der Börse in Amsterdam um 4,3 Prozent auf ein Viereinhalb-Monats-Tief von 83,84 Euro ab.

Fomento Economico Mexicano (Femsa) verkaufte nach eigenen Angaben einen Anteil von insgesamt 5,24 Prozent für rund 2,5 Milliarden Euro an institutionelle Anleger außerhalb Mexikos. Femsa halte nun an der Brauerei Heineken NV noch 8,6 Prozent und an der Muttergesellschaft Heineken Holding noch 12,3 Prozent.