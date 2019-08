MÄRKTE-Kochbox-Versender HelloFresh verdient Geld - Aktie steigt

Frankfurt, 13. Aug (Reuters) - Der erste Gewinn des Essenslieferdienstes HelloFresh und ein zuversichtlicher Ausblick kommt bei den Anlegern gut an. Die Aktien schnellten am Dienstag zeitweise um fast 18 Prozent nach oben und kosteten mit 10,96 Euro so viel wie seit gut neun Monaten nicht mehr. Bei einem Umsatzplus von 37 Prozent auf 436,7 Millionen Euro verdiente der Anbieter von Kochboxen mit Zutaten zur schnellen Vorbereitung von Mahlzeiten 18,3 Millionen Euro. Das Unternehmen zeigte sich zuversichtlich, den oberen Rand der Prognosespanne zu erreichen. Das Bankhaus Lampe sprach von “sehr starken” Zahlen. Damit stiegen auch die Chancen auf einen Gewinn im Gesamtjahr. (Reporterin: Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)

