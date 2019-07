MÄRKTE-Ausblick setzt "Kit-Kat"-Macher Hershey zu

Frankfurt, 25. Jul (Reuters) - Ein unerwartet zurückhaltender Ausblick hat die Anleger des “Kit-Kat”-Anbieters Hershey verunsichert. Die Aktien fielen im vorbörslichen US-Geschäft am Donnerstag um 2,6 Prozent. Der Süßwaren-Hersteller peilt für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,68 bis 5,74 Dollar je Aktie an. Analysten hatten bislang mit 5,75 Dollar gerechnet. Der Ausblick überschattete die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das abgelaufene Quartal. Dank Preiserhöhungen und fallender Kosten stieg der Gewinn um 38 Prozent auf 312,8 Millionen Dollar. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Patricia Uhlig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles