MÄRKTE-Analystenskepsis schlägt bei Hamburger Hafen ins Kontor

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - Anleger haben am Donnerstag einen Rat von Analysten beherzigt und Aktien vom Hamburger Hafen Lebewohl gesagt. Die Papiere brachen um 11,9 Prozent ein und markierten mit 24,22 Euro ein Drei-Monats-Tief. Auch bei den Aktien von Deutschlands größter Reederei Hapag-Lloyd schlug das ins Kontor: Sie fielen um 9,1 Prozent auf 31,84 Euro. Damit waren die beiden mit Abstand die größten Verlierer im Kleinwerte-Segment SDax.

Nikolas Mauder vom Analysehaus Kepler Chevreux betonte, nach dem Höhenflug der Aktie von mehr als 55 Prozent seit Jahresbeginn sei es an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Er stufte die Papiere auf “Reduce” von “Hold” herunter.

Nach dem von guten Nachrichten dominierten Jahr richte sich der Blick nun verstärkt auf 2018. Für das kommende Jahr sehe es deutlich düsterer aus. Belasten könnte beispielsweise eine fortschreitende Konsolidierung bei Kunden. So verliere HHLA mit Hamburg Süd einen wichtigen Kunden, der nun im Maersk-Konzern aufgehe. Der Zugewinn an Marktanteilen werde sich so nicht wiederholen. Außerdem drohe ein zunehmender Preisdruck durch den Kapazitätsausbau nordeuropäischer Häfen. Positives - wie die Elbvertiefung und Infrastrukturmaßnahmen der Bundesregierung - seien in den Kursen hingegen bereits enthalten. Zudem seien beim Thema Elbvertiefung Überraschungen wie Verzögerungen oder ein Scheitern des Projektes nicht auszuschließen.