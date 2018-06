MÄRKTE-H&M rauschen in den Keller

Frankfurt, 14. Jun (Reuters) - Anleger haben am Donnerstag einen weiten Bogen um die Aktien des schwedischen Modehändlers H&M gemacht. Die Titel rauschten in der Spitze um fast sechs Prozent nach unten. Der Haupteigentümer und Vorsitzende Stefan Persson wies Spekulationen zurück, wonach die Persson Familie eine Komplettübernahme des Unternehmens anstreben und die Firma anschließend von der Börse nehmen könnte. H&M-Aktien haben seit Jahresbeginn gut 15 Prozent verloren. (Reporterin: Anna Ringstrom, Daniela Pegna, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)

