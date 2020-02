MÄRKTE-Verkaufsfantasien beflügeln HNA-Beteiligungen

Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Spekulationen auf ein rasche Zerschlagung von HNA geben den Aktien von Beteiligungen des kriselnden chinesischen Mischkonzerns Auftrieb. Die Papiere der Fluggesellschaft Hainan Airlines und des Touristik-Anbieters HNA Innovation stiegen an der Börse Shanghai am Donnerstag um die maximal möglichen zehn Prozent. Die Aktien des Rohstoffhändlers HNA Infrastructure, des Elektronikhändlers HNA Technology und der Leasingfirma Bohai gewannen bis zu 8,8 Prozent. Angesichts der komplizierten Verflechtungen innerhalb des Konglomerats werde der Verkauf von Unternehmensteilen aber schwierig, warnten Banker.

Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge will die chinesische Regierung den hoch verschuldeten HNA-Konzern, der zeitweise auch an der Deutschen Bank beteiligt war, verstaatlichen. Dabei sollen vor allem die Luftfahrt-Aktivitäten, allen voran die Vorzeige-Beteiligung Hainan Airlines, versilbert werden. Chinesische Fluggesellschaften sind wegen der Reise-Beschränkungen im Zuge der Coronavirus-Epidemie derzeit in Schwierigkeiten.

HNA gehörte zu den aggressivsten Firmenaufkäufern Chinas und war im vergangenen Jahrzehnt auf eine mehr als 50 Milliarden Dollar teure Einkaufstour gegangen. Einer Pflichtveröffentlichung zufolge belief sich der Schuldenberg im Juni 2019 auf rund 100 Milliarden Dollar. HNA habe zwar das Geld, um seine Anleihen zu bedienen, sagte Warut Promboon, Chef-Analyst des Research-Hauses Bondcritic. Aber es stecke in den Beteiligungen und könne dort nicht einfach abgezogen werden. Wegen akuter Geldnot hatte HNA nach eigenen Angaben 2019 Lohnzahlungen hinausgezögert.