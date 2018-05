MÄRKTE-Küchen-Anbieter Howden nach Zahlen auf Zwei-Jahres-Hoch

Frankfurt, 02. Mai (Reuters) - Ein Umsatzanstieg ermuntert Anleger zum Einstieg bei Howden Joinery. Die Aktien des britischen Küchen-Herstellers, der seine Produkte auch in Deutschland anbietet, stiegen am Mittwoch um bis zu 5,9 Prozent und waren mit 508,2 Pence so teuer wie zuletzt vor dem Brexit-Votum im Juni 2016.

In den drei Monaten zu Ende April stiegen die Erlöse den Angaben zufolge um fast 15 Prozent. Einen absoluten Betrag nannte Howden Joinery nicht. Das Wachstum werde vom Ausbau der Marktanteile getrieben, betonten die Analysten der Investmentbank Liberum. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung für Howden-Titel. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Rahul B. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)