MÄRKTE-Lautsprecher-Firma Bose setzt Hörgeräte-Hersteller unter Druck

Frankfurt, 08. Okt (Reuters) - Die US-Zulassung für ein Hörgerät des amerikanischen Lautsprecher- und Kopfhörer-Herstellers Bose macht Aktionäre europäischer Konkurrenten nervös. Die Aktien von William Demant, GN Store Nord und Sonova fielen am Montag um bis zu zehn Prozent. Am Freitag hatte die US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für den Verkauf eines Bose-Hörgeräts gegeben, das sich die Nutzer eigenständig an ihr Ohr anpassen, programmieren und kontrollieren können. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles