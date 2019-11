MÄRKTE-Bieterkampf treibt Kurs von Hudson's Bay nach oben

Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Anleger des früheren Karstadt-Kaufhof-Eigners Hudson’s Bay (HBC) sind im Übernahmefieber. Die Aktien schnellten am Mittwoch an der Börse in Toronto um mehr als vierzehn Prozent nach oben auf 10,03 Kanadische Dollar.

Der Finanzinvestor Catalyst Capital Group will den Handelskonzern für elf Kanadische Dollar (7,50 Euro) die Aktie übernehmen. Die Offerte ist damit insgesamt umgerechnet rund 1,36 Milliarden Euro schwer und liegt über dem Gebot der Gruppe unter Führung von Konzernchef Richard Baker. Diese bietet 10,30 Kanadische Dollar. Das Unternehmen hatte der Offerte bereits zugestimmt.

Der neue Interessent Catalyst hält momentan 17,5 Prozent am HBC. Das Baker-Konsortium hat zusammengerechnet rund 57 Prozent der Anteile und hatte bereits angekündigt, einen Verkauf an andere Interessenten zu blockieren. (Reporter: Uday Sampath, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)