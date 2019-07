MÄRKTE-"Gardena"-Mutter Husqvarna nach Zahlen im Minus

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - Ein Quartalsgewinn unter den Markterwartungen setzt Husqvarna zu. Die Aktien des weltweit größten Gartengeräte-Herstellers fielen am Dienstag an der Börse in Stockholm um bis zu 4,1 Prozent. Der operative Gewinn der “Gardena”-Mutter stieg in dem für das Geschäft wichtigen Frühjahrsquartal den Angaben zufolge um rund zehn Prozent auf umgerechnet 202 Millionen Euro. Analysten hatten allerdings mit 204 Millionen Euro gerechnet. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

