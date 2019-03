MÄRKTE-Ausblick setzt British Airways-Mutter IAG zu

Frankfurt, 04. Mrz (Reuters) - Eine gesenkte Prognose zum Cash Flow drückt die Aktien von IAG auf ein Zwei-Monats-Tief. Die Papiere der British Airways-Mutter fallen am Montag in London um bis zu 3,4 Prozent auf 582,4 Pence. In ihrem Sog büßten die Papiere der Rivalen Lufthansa und Air France bis zu zwei Prozent ein. Wegen steigender Investitionen bei stagnierenden operativen Gewinnen rechnet IAG den Angaben zufolge für 2019 mit einem Rückgang des freien Cash Flow. Details nannte die Airline nicht. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

