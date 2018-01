MÄRKTE-Medizintechnikfirma Ion Beam auf 3-Jahres-Tief

Frankfurt, 05. Jan (Reuters) - Eine Verlustwarnung brockt Ion Beam Applications einen der größten Kursstürze der Firmengeschichte ein. Die Aktien der belgischen Medizintechnikfirma fielen am Freitag um knapp 23 Prozent auf ein Drei-Jahres-Tief von 18,53 Euro. Dabei wechselten innerhalb der ersten 45 Handelsminuten bereits fast drei Mal so viele Ion Beam-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Der Spezialist für Krebs-Bestrahlungstherapie rechnet wegen Verzögerungen beim Abschluss neuer Verträge mit einem operativen Gesamtjahresverlust. Außerdem kippte das Unternehmen alle anderen Geschäftsziele. Die Verlustwarnung komme zwar nicht ganz überraschend, urteilten die Analysten des Brokerhauses KBC. Sie unterminiere allerdings die Glaubwürdigkeit des Unternehmens. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)