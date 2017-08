Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Nach dem überraschend hohen Gewinn von Apple greifen am Mittwoch im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz die Anleger beim Zulieferer Dialog Semiconductor zu: Die Aktien steigen um 3,3 Prozent an die TecDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)