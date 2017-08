BÖRSEN-TICKER-Wachstum bei Hugo Boss gefällt Anlegern

Frankfurt, 02. Aug (Reuters) - Hugo Boss sind nach besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen gefragt und steigen bei Lang & Schwarz um 2,1 Prozent. Der Modekonzern steigerte im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn. Die Umsätze auf dem US-Markt zogen erstmals seit zwei Jahren an.

************************************************************

8:04 Commerzbank Nach Zahlen vorbörslich Auf Talfahrt

Commerzbank-Aktien fallen im frühen Handel um mehr als drei Prozent an das Dax-Ende. "Die Zahlen waren auf den ersten Blick schwächer", sagte ein Händler. Die Aktien - seit Jahresbeginn haben sie mit über 50 Prozent mehr als jeder andere Dax-Wert zugelegt - könnten einen holprigen Tag vor sich haben, am Ende aber im Plus schließen. Das Geldhaus hatte einen etwas höher als erwarteten Verlust für das zweite Quartal ausgewiesen.

***********************************************************

07:47 Springer Nach Prognose-erhöhung vorbörslich Gefragt

Die Aktien von Axel Springer steigen im vorbörslichen Handel um drei Prozent und übernehmen damit die Spitze im MDax. Der Verlag hatte angesichts deutlicher Umsatz- und Ergebnissteigerungen im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose angehoben.

***********************************************************

07:38 Dialog Nach Apple-Zahlen vorbörslich höher

Nach dem überraschend hohen Gewinn von Apple greifen am Mittwoch im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz die Anleger beim Zulieferer Dialog Semiconductor zu: Die Aktien steigen um 3,3 Prozent an die TecDax-Spitze. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)