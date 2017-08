BÖRSEN-TICKER-Venezuelas Bonds erneut unter Verkaufsdruck

Frankfurt, 07. Aug (Reuters) - Die andauernde Krise in Venezuela drückt die Anleihen des Landes immer tiefer in den Keller: Dies treibt die Rendite der bis 2037 laufenden Bonds auf 18,057 von 17,816 Prozent. Die 2038 fälligen Titel rentieren bei 18,978 Prozent, rund einen halben Prozentpunkt höher als am Freitag.

***********************************************************

11:57 ANALYSTENLOB BEFLÜGELT WACKER CHEMIE

Eine Hochstufung und zwei Kursziel-Anhebungen geben Wacker Chemie Auftrieb. Die Aktie setzt sich mit einem Kursplus von 3,3 Prozent an die Spitze des MDax und kostet 107,55 Euro. Die Analysten der UBS stufen die Papiere auf "Neutral" von "Sell" hoch und heben das Kursziel auf 110 von 85 Euro. Ihre Kollegen von Kepler Cheuvreux sehen die Titel bei 113 (bisher: 101) Euro.

***********************************************************

09:17 ANTEILSVERKAUF HIEVT BANCO BPM AUF 14-MONATS-HOCH

Der milliardenschwere Verkauf der Vermögensverwaltung beflügelt Banco BPM. Die Aktien steigen um 4,6 Prozent auf ein 14-Monats-Hoch von 3,41 Euro und sind damit Spitzenreiter im Leitindex der Mailänder Börse.

***********************************************************

08:52 KAUFEMPFEHLUNG BEFLÜGELT EVOTEC

Ein positiver Kommentar der Deutschen Bank verhilft Evotec im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel zu einem Kurssprung von jeweils etwa 3,5 Prozent. Die Analysten haben die Papiere auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.

***********************************************************

08:19 SGL IM AUFWIND - MÖGLICHER BMW-DEAL IM BLICK

SGL Carbon steigen im Geschäft von Lang & Schwarz und im Frankfurter Frühhandel um jeweils knapp drei Prozent. Das Unternehmen will das Joint Venture mit BMW komplett übernehmen.

***********************************************************

08:00 ELRINGKLINGER LEGEN NACH ZAHLEN ZU

Mit einem vorbörslichen Kursplus von 1,7 Prozent gehören ElringKlinger zu den Favoriten im SDax. Der Autozulieferer steigerte den operativen Gewinn im ersten Halbjahr um zwölf Prozent auf 76,3 Millionen Euro.

***********************************************************

07:40 KAUFEMPFEHLUNG HIEVT DEUTZ AN SDAX-SPITZE

Ein positiver Kommentar der HSBC ermuntert Anleger am Montag zum Einstieg bei Deutz. Die Aktien steigen vorbörslich um 2,1 Prozent auf etwa 6,35 Euro. Die Analysten haben die Titel auf "Buy" von "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 7,70 von 6,80 Euro angehoben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)