BÖRSEN-TICKER-Zooplus setzten Talfahrt fort

Frankfurt, 18. Sep (Reuters) - Zooplus setzen ihre Talfahrt fort und verlieren im vorbörslichen Handel drei Prozent. Am Freitag waren die Titel bereits um 10,3 Prozent auf 143,90 Euro abgestürzt, nachdem Zooplus die Gewinn- und Umsatzprognosen gesenkt hat.

***********************************************************

07:44 KLÖCO PROFITIEREN VON HOCHSTUFUNG

Aktien von Klöckner & Co stehen nach einer Hochstufung am Montag hoch im Kurs. Die Aktien steigen vorbörslich um 3,3 Prozent und sind größter Gewinner im SDax. Analysten von Credit Suisse stuften die Titel auf “outperform” von “neutral” nach oben und erhöhten das Kursziel auf 13,80 Euro von 11,80 Euro. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)