BÖRSEN-TICKER-Spekulationen auf neue Förderkürzung treiben Ölpreis

Frankfurt, 20. Sep (Reuters) - In der Hoffnung auf ein abnehmendes Überangebot decken sich Anleger mit Rohöl ein. Die Nordsee-Sorte Brent verteuert sich bei überdurchschnittlichen Umsätzen um 0,4 Prozent auf 55,35 Dollar je Barrel. Dem irakischen Ölminister zufolge denkt die Opec über eine Verlängerung oder Verschärfung der Förderbremse nach.

09:11 VERKAUF VON GESCHÄFTSTEILEN BEFLÜGELT CEMENTIR

Der 315 Millionen Euro schwere Verkauf des Zement- und Betongeschäfts an die HeidelbergCement-Tochter Italcementi hievt Cementir auf ein Dreieinhalb-Jahres-Hoch. Die Aktien gewinnen am Mittwoch 6,5 Prozent auf 7,11 Euro. HeidelbergCement legen 0,9 Prozent zu.