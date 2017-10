BÖRSEN-TICKER-Apple-Zulieferer im Minus - Schwächelt iPhone 8?

Frankfurt, 21. Sep (Reuters) - Spekulationen über schleppende Vorbestellungen für das neue iPhone 8 setzen Börsianern zufolge Apple-Zulieferern zu. AMS, Dialog Semiconductor, Imagination, IQE und Laird büßen bis zu 2,5 Prozent ein. Apple notieren im vorbörslichen US-Geschäft 0,1 Prozent im Minus.

10:13 STARKER DOLLAR SETZT ROHSTOFFEN ZU

Wegen der Stärke des Dollar nach dem Fed-Entscheid ziehen sich Anleger aus den Rohstoffmärkten zurück. Öl der Nordsee-Sorte Brent verliert 0,2 Prozent auf 56,15 Dollar je Barrel, Gold verbilligt sich um 0,4 Prozent auf 1295,52 Dollar je Tonne und Kupfer rutscht um 1,1 Prozent auf 6456,50 Dollar je Tonne ab.

07:46 FORSCHUNGSERFOLG SCHIEBT MORPHOSYS AN

Fortschritte bei der Medikamentenentwicklung geben der Biotechfirma Morphosys am Donnerstag Auftrieb. Die Aktien setzen sich vorbörslich mit einem Kursplus von zwei Prozent an die Spitze des TecDax. Das Unternehmen erhält zudem vom Forschungspartner Janssen eine Meilenstein-Zahlung in ungenannter Höhe.