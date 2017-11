Frankfurt, 08. Nov (Reuters) - Brenntag steht nach einer Umsatz- und Gewinnsteigerung im dritten Quartal an der Spitze der MDax-Werte. Die Aktien gewinnen bei Lang & Schwarz 1,9 Prozent. Der Chemikalienhändler machte vor allem in Nordamerika gute Geschäfte. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)

