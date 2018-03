BÖRSEN-TICKER-Dollar schwach - Euro erobert 1,24er Marke zurück

Frankfurt, 06. Mrz (Reuters) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen eines Handelskrieges setzt dem Dollar erneut zu. Im Gegenzug steigt der Euro um 0,6 Prozent auf 1,2414 Dollar.

09:13 HERABSTUFUNG DRÜCKT BEIERSDORF ANS DAX-ENDE

Beiersdorf sind nach einer Herabstufung unter den größten Verlierern im Dax, der um 1,3 Prozent steigt. Die Titel verlieren knapp ein halbes Prozent auf 87,50 Euro. Analysten von Societe Generale stuften die Aktien auf “hold” von “buy” zurück und senkten das Kursziel auf 96 Euro von 108 Euro.

08:23 VONOVIA NACH ZAHLEN BEI ANLEGERN BELIEBT

Die Ankündigung einer höheren Dividende lockt Anleger in Vonovia-Aktien. Die Titel steigen im Frankfurter Frühhandel um knapp zwei Prozent und sind unter den größten Gewinnern im Dax. Auf die Stimmung schlügen dagegen eine zurückhaltende Prognose sowie der überraschende Abgang von Finanzvorstand Stefan Kirsten, sagte ein Händler.

08:11 AUFSTIEG IN DEN DAX TREIBT COVESTRO

Der Aufstieg in den Dax macht Covestro begehrt. Im Frankfurter Frühhandel legen die Aktien des Kunststoffherstellers 3,2 Prozent zu. Covestro ersetzt ProSiebenSat.1, die in Frankfurt 1,5 Prozent nachgeben. Die Änderungen werden zum 19. März wirksam.

07:47 KAUFEMPFEHLUNG SCHIEBT K+S AN

Anleger folgen einer Kaufempfehlung der UBS und greifen bei K+S zu. Die Aktien steigen bei Lang & Schwarz um 1,9 Prozent und sind damit Spitzenreiter im MDax. Händlern zufolge hat die UBS die Aktien auf “Buy” von “Sell” gesetzt.

07:39 DEUTSCHE TELEKOM NACH HOCHSTUFUNG GEFRAGT

Eine Hochstufung schiebt die Titel der Deutschen Telekom am Dienstag an die Dax-Spitze. Sie steigen vorbörslich um 1,5 Prozent. Analysten von Morgan Stanley stuften die Aktien auf “overweight” von “equal weight” nach oben. (Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1312 oder 030 - 2888 5168.)