BÖRSEN-TICKER-Analystenkommentar setzt Ceconomy zu

Frankfurt, 07. Mrz (Reuters) - Eine Herunterstufung drückt Ceconomy ans MDax-Ende. Die Aktien verlieren im Frankfurter Frühhandel 3,1 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley haben die Papiere auf “Underweight” von “Equal-Weight” heruntergestuft.

07:52 GOLDMAN-KAUFEMPFEHLUNG GIBT PUMA VORBÖRSLICH AUFTRIEB

Dank einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs sprinten die Aktien von Puma am Mittwoch vorbörslich an die SDax-Spitze. Sie gewinnen zwei Prozent auf etwa 365 Euro. Die Analysten stufen die Papiere auf "Buy" von "Hold" hoch und erhöhen das Kursziel auf 420 Euro.